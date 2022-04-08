Россия совершила кибератаку на сайт ВМС Украины – ресурс не работал 6 часов

9 июля во второй половине дня сайт Военно-морских сил Украины подвергся кибератаке со стороны российских хакеров. Работу ресурса восстановили лишь после полуночи, 10 июля. Свыше 6 часов эксперты старались устранить неполадки и выкинуть из системы агрессивного «пользователя».



Анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" заявлял, что взял сайт ВМС "попользоваться" на время учений Sea Breeze. Канал опубликовал якобы персональные данные участников учений. На скриншоте, который он показывал, последняя новость на сайте ВМС ВСУ датирована 9 июля. Там было сообщение от "Джокера". Сейчас оно удалено.



Позже в Минобороны Украины подтвердили, что ресурс подвергся хакерской атаке. Россия попыталась повторить "казус Defender" с сайтом ВМС Украины, подчеркнули в ведомстве.



Там заявили, что в результате кибератаки были опубликованы "некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения", связанные с учениями Sea Breeze. Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

"Ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ", – подчеркнули в министерстве.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ и другие ресурсы.