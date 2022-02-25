Россия сократила срок миссии ОБСЕ на границе с Украиной до конца июля

Сегодня, 28 мая, МИД Украины сообщил о том, что Россия дала разрешение постоянному совету ОБСЕ только на двухмесячное продление мандата мониторинговой миссии на границе России с Украиной.
Мандат миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк продлили до 31 июля - прежде мандат миссии продлевали на стандартный четырехмесячный период.
Украина также считает, что Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированный Донбасс, поэтому не заинтересована в наблюдателях на границе.
Напомним, что ранее РФ блокировала продление миссии ОБСЕ на границе с Украиной. Россия отказывалась продлевать пограничную миссию ОБСЕ на украинско-российской границе больше, чем на два месяца.
Также глава ОП Андрей Ермак и глава ОБСЕ обсудили обострение на Донбассе. Стороны констатировали ухудшение ситуации на Донбассе и ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.
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