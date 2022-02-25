Россия сократила срок миссии ОБСЕ на границе с Украиной до конца июля

16:39 28 Май Киев, Украина

Сегодня, 28 мая, МИД Украины сообщил о том, что Россия дала разрешение постоянному совету ОБСЕ только на двухмесячное продление мандата мониторинговой миссии на границе России с Украиной.

Мандат миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк продлили до 31 июля - прежде мандат миссии продлевали на стандартный четырехмесячный период.

"Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по сокращению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", - сказано в заявлении.

Украина также считает, что Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированный Донбасс, поэтому не заинтересована в наблюдателях на границе.

Напомним, что ранее РФ блокировала продление миссии ОБСЕ на границе с Украиной. Россия отказывалась продлевать пограничную миссию ОБСЕ на украинско-российской границе больше, чем на два месяца.

Также глава ОП Андрей Ермак и глава ОБСЕ обсудили обострение на Донбассе. Стороны констатировали ухудшение ситуации на Донбассе и ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.