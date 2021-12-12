Россия «разбазаривает» украинские объекты в аннексированном Крыму

Новости Крыма: В нарушение прав собственности, так называемые "власти" аннексированного Крыма продолжают раздел украинских земель и объектов, одаривая краденым приспешников Путина. Вот и для чеченских «героев» перепало немного. Детскую здравницу на берегу моря подарили Чечне под новое строительство. Об этом не без радости сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.

Объект передали Чечне "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

Крымские СМИ пишут, что речь идет о детском лагере Крымпотребсоюза, построенном в 1970 году. В сентябре 2017 года так называемый "Совет министров Крыма" своим распоряжением передал объект из собственности Крыма в собственность Чечни.

Напомним, что ранее Киев передал в трибунал пакет материалов по Крыму. На этот раз украинская прокуратура передала материалы о жертвах нарушения права собственности в Крыму.

Также сообщалось, что Украина направила в Гаагу восемь сообщений о военных преступлениях в Крыму. Сообщения призваны начать полноценное расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Крыму.