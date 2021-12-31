Россия предложила провести нормандскую встречу на Донбассе

17:18 23 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация предложила Парижу и Берлину обсудить проект перемирия на Востоке Украины до 27 апреля и сделать это на Донбассе.



Такое заявление сделал замглавы администрации президента России Дмитрий Такое заявление сделал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак , в пятницу, 23 апреля.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Козак.

Он уточнил, что предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на Донбассе.



Вместе с тем, Козак снова обвинил Украину в уклонении от реализации механизмов, которые могут обеспечить прекращение огня на Донбассе.

"На последней встрече политических советников нормандского формата 19 апреля 2021 года из итогового заявления по инициативе Украины и при попустительстве представителей Франции и Германии были в очередной раз вымараны любые упоминания механизмов, способных реально обеспечить режим прекращения огня, и предпринята попытка свести итоги многочасовых переговоров к очередной размытой политической декларации", - заявил он.

По словам представителя Кремля, все усилия Киева "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска".