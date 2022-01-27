Россия получит информацию о Навальном только с его согласия

Запрос России на получение данных по Алексею Навальному от Германии не будет выполнен. Прокуратура ФРГ заявила, что сделает это только с согласия самого Навального.

"Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и передать информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно.

В свою очередь, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сегодня заявил, что Россия имеет все необходимые данные, которые позволяют ей начать расследование инцидента с Навальным, пишет ТАСС.

"У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей... И еще раз: Россия имеет все необходимое для проведения расследования", - сказал Зайберт, комментируя сообщения российской полиции о полготовке запроса об участии в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим.

Отметим, ФРГ передала по запрещению химического оружия. Именно там с ними может ознакомиться РФ, считают в Берлине.