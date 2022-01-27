Россия получит информацию о Навальном только с его согласия

Запрос России на получение данных по Алексею Навальному от Германии не будет выполнен. Прокуратура ФРГ заявила, что сделает это только с согласия самого Навального.
Отмечается, что предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно.
В свою очередь, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сегодня заявил, что Россия имеет все необходимые данные, которые позволяют ей начать расследование инцидента с Навальным, пишет ТАСС.
Отметим, ФРГ передала по запрещению химического оружия. Именно там с ними может ознакомиться РФ, считают в Берлине.
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