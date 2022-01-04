Россия отводит войска от украинской границы

В Российской Федерации заявили о завершении проверки боеготовности войск, Генеральному штабу и командующим Южного и Западного военных округов поручено вернуть войска РФ в пункты постоянной дислокации.
Об этом 22 апреля сообщил Глава Минобороны России Сергей Шойгу, по его словам, цели внезапной проверки полностью достигнуты.
Он поручил Генштабу и командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".
Задействованные в учениях на юге России войска должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая.
При этом технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которую задействуют в стратегических учениях Запад-2021, разместят в полевых парках на полигоне Погоново.
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