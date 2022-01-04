Россия отводит войска от украинской границы

15:52 22 Апрель Киев, Украина

В Российской Федерации заявили о завершении проверки боеготовности войск, Генеральному штабу и командующим Южного и Западного военных округов поручено вернуть войска РФ в пункты постоянной дислокации.

Об этом 22 апреля сообщил Глава Минобороны России Сергей Шойгу, по его словам, цели внезапной проверки полностью достигнуты.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу на совещании об итогах действий войск в Крыму

Он поручил Генштабу и командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".



Задействованные в Задействованные в учениях на юге России войска должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая.

"До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - приказал Шойгу.

При этом технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которую задействуют в стратегических учениях Запад-2021, разместят в полевых парках на полигоне Погоново.