Россия отказывается открыть коридор для гражданских, находящихся на территории Азовстали

11:46 22 апреля Киев, Украина

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских в Мариуполе, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских.

Об этом сообщила Ирина Верещук.



На Азовстале находятся наши военные и около 1000 наших гражданских.



"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. А бывают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из Азовстали, чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей", - говорит Ирина Верещук.