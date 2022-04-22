Россия отказывается открыть коридор для гражданских, находящихся на территории Азовстали

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских в Мариуполе, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских.
Об этом сообщила Ирина Верещук.
На Азовстале находятся наши военные и около 1000 наших гражданских.
"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. А бывают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из Азовстали, чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей", - говорит Ирина Верещук.
На Азовстале находятся наши военные и около 1000 наших гражданских.
"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. А бывают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из Азовстали, чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей", - говорит Ирина Верещук.
Некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что якобы гуманитарный коридор предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться.
Эксперты уверены, что россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных.
Украина в очередной раз обращается к мировым лидерам и мировому сообществу немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из Азовстали для женщин, детей и пожилых людей.
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