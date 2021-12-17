Россия опровергла заявления об агрессивных планах по Украине

13:02 16 Июль Киев, Украина

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации сделал официальное заявление о том, несмотря на выборы в России, у них нет агрессивных планов по отношению к Украине. Он также сказал о том, что со стороны Украины они "слышат воинственную риторику".

По словам Андрея Руденко, такая риторика "явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины".

Напомним, в ВСУ рассказали, какие варианты наступления на Украину рассматривают в командовании.

Отметим, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.