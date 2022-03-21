Россия обвиняет британский эсминец в нарушении территориальных границ в Черном море

14:22 23 июня Киев, Украина

Британский эсминец Defender целенаправленно нарушил границы территориальных вод России у мыса Фиолент. В ответ на эти действия российские военные открыли предупредительную стрельбу.
 
Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

По данным российских военных, "в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал".
"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.