Россия обвиняет британский эсминец в нарушении территориальных границ в Черном море

14:22 23 июня Киев, Украина

Британский эсминец Defender целенаправленно нарушил границы территориальных вод России у мыса Фиолент. В ответ на эти действия российские военные открыли предупредительную стрельбу.

Об этом сообщают российские СМИ.



Отмечается, что была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.



По данным российских военных, "в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал".