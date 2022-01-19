Россия нарушила режим прекращения огня 9 раз, среди украинцев потерь нет

На протяжении прошлых суток украинские позиции были подвержены обстрелам со стороны российских оккупантов 9 раз, на этот раз обошлось без жертв.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Сообщается также, что на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ.
По данным штаба, по состоянию на 7 утра 4 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
По данным штаба, по состоянию на 7 утра 4 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии