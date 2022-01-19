Россия нарушила режим прекращения огня 9 раз, среди украинцев потерь нет

07:51 04 Май Киев, Украина

На протяжении прошлых суток украинские позиции были подвержены обстрелам со стороны российских оккупантов 9 раз, на этот раз обошлось без жертв.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, вблизи Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Вблизи Крымского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия", - подчеркивают в штабе.

Сообщается также, что на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ.



По данным штаба, по состоянию на 7 утра 4 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.