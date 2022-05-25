Россия намерена вывезти в Крым свое ядерное оружие

Россия всеми силами пытается установить свое доминирование в Черноморской акватории и новым шагом к этом послужила подготовка к размещению ядерного оружия на территории оккупированного украинского полуострова.
Об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате "квадриги".
Министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.
Таран также ответил на вопросы журналистов турецких информационных агентств Anadolu и Demirören.
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