Россия блокирует все инициативы Киева на переговорах по Донбассу

Народ Украины терпеливо ожидает прекращения войны на Донбассе. Над скорейшим решением этой проблемы работают члены Трехсторонней контактной группы. Но видимых сдвигов в сторону мира нет. Почему? Ответ дал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук: на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ российская сторона блокирует все инициативы Киева, кроме договоренности о перемирии.
При этом, по словам Кравчука, такие вопросы, как разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и другие, остаются нерешенными, поскольку Москва выдвигает все новые требования.
Напомним, Россия и сепаратисты отказались обменять пленных до конца текущего года, поскольку, по их мнению, Киев не выполнил своих обязательств по Минским соглашениям.
Ранее на заседании ТКГ РФ не поддержала план Украины по Донбассу и в то же время приняла стратегию сепаратистов. В вопросах разблокирования работы пунктов пропуска и обмена пленными сдвигов не было.
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