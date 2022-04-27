Россия блокирует все инициативы Киева на переговорах по Донбассу

08:46 29 ноября Киев, Украина

Народ Украины терпеливо ожидает прекращения войны на Донбассе. Над скорейшим решением этой проблемы работают члены Трехсторонней контактной группы. Но видимых сдвигов в сторону мира нет. Почему? Ответ дал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук: на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ российская сторона блокирует все инициативы Киева, кроме договоренности о перемирии.

"Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющей тишине 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет", - отметил он.

При этом, по словам Кравчука, такие вопросы, как разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и другие, остаются нерешенными, поскольку Москва выдвигает все новые требования.

"Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - уточнил глава делегации.

Напомним, Россия и сепаратисты отказались обменять пленных до конца текущего года, поскольку, по их мнению, Киев не выполнил своих обязательств по Минским соглашениям.

Ранее на заседании ТКГ РФ не поддержала план Украины по Донбассу и в то же время приняла стратегию сепаратистов. В вопросах разблокирования работы пунктов пропуска и обмена пленными сдвигов не было.