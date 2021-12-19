Россия – главный источник фейков и дезинформации

09:20 06 Август Киев, Украина

Государственный департамент США признал Россию главным распространителем фейков и дезинформации в мире. Об этом сообщается в докладе об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды». Похоже, это один из многочисленных способов российских сластей расшатать политическую и экономическую ситуацию в мире. При этом используются не только «секретные воинские части интернет-троллей», но и государственные телеканалы, что говорит об осведомленности правительства об этих злонамеренных действиях.

"Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики (пропаганду и дезинформацию). Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой. Ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов", - говорится в тексте.

Отмечается, что центральной частью данных усилий является "разоблачение методов РФ", при этом "правительства союзников, гражданское сообщество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде".

Также в докладе говорится, что "российская экосистема" заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей.

В Госдепе утверждают, что власти РФ ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

В докладе также утверждается, что власти РФ вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для "проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве".