Российско-украинского блогера задержали по обвинению в шпионаже

Блогер с российским и украинским гражданством подозревается в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Его задержали при попытке вывезти с территории России сведения, касающиеся линий метрополитена и подземных транспортных сооружений.
В России арестовали блогера Андрея Пыжа, который снимает ролики о заброшенных объектах. Его подозревают в передаче в Украину секретных документов о московском метро и подземных транспортных сооружениях.
Уголовное дело, которое открыли в отношении парня, связано с незаконным получением доступа к государственной тайне.
Изначально сообщалось, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез в Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога.
По словам источника, эти документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф "секретно". Вместе с тем информатор утверждает, что указанные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.
По словам другого осведомленного источника, следить за блогером правоохранители "стали уже давно".
В свою очередь адвокат Пыжа Алексей Хальзов заверял, что дело его подзащитного не связано с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах. По словам юриста, следователи провели обыски как по месту задержания Пыжа, так и по его месту проживания, в том числе его друзей и знакомых в Санкт-Петербурге.
Напомним, что блогер Андрей Пыж имеет гражданство РФ и Украины. Он известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Постановление о его заключении под стражу, которое уже обжаловано, было вынесено 6 августа.
Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней предусматривает от трех до восьми лет. Однако Пыж не признает свою вину.
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