Российско-украинская война: 3 года назад АТО стала ООС

13:00 30 Апрель Киев, Украина

14 апреля Украина вспоминала горькую дату - начало Антитеррористической операции 2014 года, 30 апреля 2018 формат операции на Донбассе изменился - началась Операция Объединенных сил.



В Минобороны сделали заявление в связи с годовщиной начала операции Объединенных сил на Донбассе.

"Арифметика дат болезненная: 4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно - это наш ответ на агрессию Российской Федерации", - заявил министр обороны Андрей Таран

Он напомнил, что 14 апреля была годовщина начала Антитеррористической операции 2014 года, которая спустя четыре года изменила формат - операция перешла под руководство военных.



В то же время государство ввело в действие новый комплекс военных и специальных организационно-правовых мер, направленных на противодействие деятельности незаконных вооруженных формирований. Был введен особый порядок в районе конфликта, который предоставил военнослужащим расширенные права, максимально адекватные угрозам безопасности в районе проведения ООС.



Также сообщается, что силы обороны получили более эффективную организационную основу, созданную в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

"Изменение АТО на ООС имело свои последствия и для местного населения. Государство получило более действенные инструменты помощи людям прифронтовых населенных пунктов и улучшение социально-экономических условий в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнул Таран.