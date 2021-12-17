Российский пассажирский самолет зафиксирован в закрытой зоне над Донбассом

По данным сервиса Flightradar24, накануне в воздушном пространстве Украины был зафиксирован запрещенный полет российского пассажирского самолета над неподконтрольным Донбассом.

Согласно его данным, полет в закрытой из-за боевых действий зоне совершил Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии. Рейсе U6346 (SVR346) выполнял перелет по маршруту Анапа - Санкт-Петербург.

Самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей.

Как известно, полеты над зоной боевых действий на Донбассе запрещены с тех пор, как летом 2014 был сбит рейс МН17.

На днях властям пришлось договариваться о режиме тишины с сепаратистами, чтобы использовать авиацию для тушения пожаров в Луганской области.

Кроме того, в сентябре 2015 года Украина запретила полеты над своей территорией российских самолетов.