Российские войска разворачивают командно-штабные учения

Пресс-служба Минобороны Украины сообщила , что на территории временно оккупированного Донецка и Луганска под видом плановых тренировок российские наемники собираются провести военные командно-штабные учения с привлечением сил территориальной обороны.
По данным украинской разведки, обучение будет проводиться 10-14 ноября с.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны".
"Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также органы государственного управления и местного самоуправления оккупационных администраций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны: "Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса".
"Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - добавили в ведомстве.
По данным украинской разведки, обучение будет проводиться 10-14 ноября с.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны".
"Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также органы государственного управления и местного самоуправления оккупационных администраций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны: "Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса".
"Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - добавили в ведомстве.
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