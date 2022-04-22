Российские войска используют крылатые ракеты на базе электроники 60-х, - разведка

11:09 22 апреля Киев, Украина

Российские войска используют крылатые ракеты оснащенные электроникой разработанной в 60-х годах прошлого века.

Об этом доложила украинская разведка.



Речь идет о ракетах Х-101, которые производились в 1999-2013 годах, при том, что росСМИ называли их новейшим высокоточным оружием. Однако проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения свидетельствует, что компонентная база ракет была создана в 1960-1970 годах.



Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.