Российские войска используют крылатые ракеты на базе электроники 60-х, - разведка

Российские войска используют крылатые ракеты оснащенные электроникой разработанной в 60-х годах прошлого века.
Об этом доложила украинская разведка.
Речь идет о ракетах Х-101, которые производились в 1999-2013 годах, при том, что росСМИ называли их новейшим высокоточным оружием. Однако проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения свидетельствует, что компонентная база ракет была создана в 1960-1970 годах.
Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.
Речь идет о ракетах Х-101, которые производились в 1999-2013 годах, при том, что росСМИ называли их новейшим высокоточным оружием. Однако проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения свидетельствует, что компонентная база ракет была создана в 1960-1970 годах.
Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.
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