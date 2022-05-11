Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в Крыму во время богослужения

12:22 08 августа Киев, Украина

Российские оккупационные власти продолжают нарушать права верующих в Крыму . Сегодня, 8 августа они ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского ПЦУ и остановили службу.

Об этом сообщило агентство "Голос Крыма".



Сделано это было следователями "Центра противодействия экстремизму" Симферополя по решению "министерства юстиции Республики Крым".



Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили прекратить утреннее богослужение. Свои действия силовики объяснили тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении не в соответствии с российским законодательством.



"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", – сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.



Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского является одним из семи приходов ПЦУ в Крыму, в котором продолжают осуществлять молебны.



Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич прокомментировал в Facebook действия оккупантов.



"Нарушения прав верующих, свободы совести и веросповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя", – заявил он.