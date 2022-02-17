Российские оккупанты обстреляли жилой квартал

Российские оккупанты снова нарушили Минские договоренности. С их стороны было использовано минометы 120 мм, запрещенные Минскими договоренностями. Обстрел был направлен в сторону гражданской инфраструктуры поселка Пески.

Отмечается, что в 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение. Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, и, как отмечают в штабе ООС, именно этим спас себе жизнь: следующая мина попала в дом. Она пробила крышу и сдетонировала на чердаке.

В результате было разрушено потолок гостиной, обломки повредили другие комнаты жилого дома. Также повреждено прилегающее домохозяйство.

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.