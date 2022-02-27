Российские оккупанты нарушают режим тишины на Донбассе

09:47 03 Октябрь Киев, Украина

Российские оккупанты четыре раза нарушали режим тишины в районе Авдеевки, Водяного и Марьинки. Ситуация контролируется с украинской стороны, однако провокации не прекращаются.

С начала суток оккупанты неприцельными выстрелами провоцировали наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина. В штабе напомнили, что за прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - дважды у Авдеевки и дважды - вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

В штабе также сообщили, что одновременно продолжаются работы по преодолению огненной стихии и ее последствий в Луганской области. Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От Вооруженных Сил Украины к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

В штабе подчеркнули, что наши военные, находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.