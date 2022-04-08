Российские оккупанты блокировали КПВВ

13:06 10 ноября Киев, Украина





Об инциденте сообщает пресс-центр МВД Украины. Сегодня возобновлена работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов. Однако российскими боевиками заблокированы пропуски на всех дорожных коридорах Донбасса Об инциденте сообщает пресс-центр МВД Украины.



"В КПВВ в пределах Донецкой области Гнутово, Новотроицкое, Марьинка и Майорское пока не фиксируется прибытия граждан с оккупированной территории, скорее всего из-за блокирования пропуска представителями ОРДЛО. Кроме того, из-за опасений в отказе в пропуске незаконными вооруженными формированиями не фиксируется прибытия людей для пересечения линии разграничения в направлении оккупированной территории", - сказано в сообщении пограничников.



В то же время в Луганской области возобновили пропуск граждан три КПВВ - Станица Луганская, Счастье и Золотое, но сепаратисты пока не пропускают людей через пункты пропуска Счастье и Золотое.



При этом по состоянию на 10:00 пограничники в КПВВ Станица Луганская оформили 49 человек на вход из временно неподконтрольной территории и 51 - на выход. Через КПВВ Золотое украинская сторона пропустила одно транспортное средства и два человека, но сепаратисты автомобиль не пропустили и вернули на подконтрольную территорию. Также восемь человек, в том числе двое детей, оформили на выход в КПВВ Счастье. При этом пограничники не исключают, что граждане будут возвращены сепаратистами.



В то же время представители Госпогранслужбы Украины на КПВВ готовы пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения.



В контрольных пунктах въезда-выезда мы (представители Государственной пограничной службы Украины) готовы к осуществлению пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения. Сейчас перед КПВВ "Майорское" желающих попасть на оккупированную территорию нет", — заявил помощник начальника Краматорского пограничного отряда - прессекретар Игорь Заруднев.

На видео КПВВ "Гнутово" и "Майорское"