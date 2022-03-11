Российские КПВВ не выпускают детей 14-16 лет с территории ОРДО

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Как отмечается, ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас оккупанты запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя незаконных документов.По его словам, подобная практика оккупантов резко усилилась за последние несколько недель.Министр заявил, что это ответ России на расширение программы реинтеграции молодежи из оккупированного Донбасса.Он рассказал, что в этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университета.Министр заявил, что Украина сообщит о сложившейся ситуации США, Франции и Германии, а также ОБСЕ.Он также добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с оккупированных территорий украинских паспортов.