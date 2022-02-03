Российские боевики нарушают режим тишины

17:23 21 Сентябрь Киев, Украина

Российская Федерация продолжает агрессивное отношение к Украине – нарушение режима тишины случилось 20-21 сентября дважды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Наемники Российской Федерации за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Утром, в районе населенного пункта Марьинка, противник совершил выстрелы в сторону позиций украинских защитников из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2", - сообщила капитан Юлия Пампуха в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, враг применил стрелковое оружие во время обстрела позиций украинских военных неподалеку н.п. Водяного.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Учитывая провокационный характер обстрелов, воины огонь в ответ не открывали.