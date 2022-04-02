Российские "аусвайсы": количество паспортов РФ в ОРДЛО достигло 630 тысяч

09:12 06 июля Киев, Украина

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что, выдавая паспорта РФ на Востоке Украины, Кремль пытается получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму.

Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое пространство. Количество паспортов РФ выданных жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) достигло 630 тысяч.

"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал Данилов.

Кроме того, как отметил Данилов, паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.