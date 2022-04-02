Российские "аусвайсы": количество паспортов РФ в ОРДЛО достигло 630 тысяч
09:12 06 июля Киев, Украина
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов
заявил, что, выдавая паспорта РФ на Востоке Украины, Кремль пытается получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму.
Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое пространство. Количество паспортов РФ выданных жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
достигло 630 тысяч.
"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал Данилов.
Кроме того, как отметил Данилов, паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.
"Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей. Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование", - добавил Данилов.
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