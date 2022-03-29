Российская оккупация укрепляет свои позиции: идет восстановление окопов и оборудование ложных военных объектов

Из сообщения пресс-службы Минобороны Украины стало известно, что российские войска восстанавливают окопы, укрепления и активно готовятся к диверсионной деятельности.
Отмечается, что особое внимание уделяется оборудованию ложных позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.
Кроме того, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности, передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.
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