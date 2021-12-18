Российская блокировка акваторий пока не коснулась работы морпортов

11:23 17 Апрель Киев, Украина

Напряженная обстановка в акватории Черного и Азовского морей пока существенно не повлияла на работу портов и судоходства Украины. Как сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ), на данный момент все морские порты Украины работают в штатном режиме.

"По информации диспетчерской службы ГП "АМПУ", по состоянию на 8:00 17.04.21 порты работают без ограничений", - заявили в АМПУ.

Отмечается также, что Херсонский морской канал, Бугско-Днепровско-лиманский канал, устье Быстрое открыты.

Ранее сообщалось, что РФ под предлогом учений намерена закрыть до октября часть акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.

В РФ уточнили, что планируемое закрытие до 31 октября некоторых районов Черного моря не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся "внутри территориальных вод России". В Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ сообщили, что речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны, передает РИА Новости.

Напомним, накануне НАТО призвало РФ прекратить эскалацию на Азове. Там заявили, что обеспокоены действиями России и призвали ее обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях.