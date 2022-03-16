Родителям вернули "пакет малыша" - президент подписал закон

08:34 22 октября Киев, Украина

Украинские родители смогут получить бэби-боксы в течение 30 дней после рождения малыша, также с 1 июля 2021 появится возможность получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.





Указано, что стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет. Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский , об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.Указано, что стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.



Выдавать "пакеты" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.



Кроме того, Кабинет министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.



Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.