РФ способна планировать повторение "грузинского сценария" - Минобороны Украины

07:01 14 Апрель Киев, Украина

Россия может прибегнуть к провокациям по "грузинскому" сценарию, заявил министр обороны Украины на встрече с послом Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны Андрей Таран проинформировал посла Франции в Украине Этьена де Понсена о существенном обострении ситуации в районе операции Объединенных сил, особое внимание уделив существенному наращиванию за последнее время военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации. Такая концентрация российских войск на севере, востоке и юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта ", - отметил Таран.

По его мнению, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство РФ и не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО, в чем Украина рассчитывает на позицию Французской Республики как члена Североатлантического Альянса.



Министр обороны также отметил важность военно-технического украинско-французского сотрудничества с целью усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до Президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры Президентов двух стран оправдают ожидания.