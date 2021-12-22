РФ способна планировать повторение "грузинского сценария" - Минобороны Украины

Россия может прибегнуть к провокациям по "грузинскому" сценарию, заявил министр обороны Украины на встрече с послом Франции.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации. Такая концентрация российских войск на севере, востоке и юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.
По его мнению, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство РФ и не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО, в чем Украина рассчитывает на позицию Французской Республики как члена Североатлантического Альянса.
Министр обороны также отметил важность военно-технического украинско-французского сотрудничества с целью усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до Президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры Президентов двух стран оправдают ожидания.
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