РФ перебазировала на оперативные аэродромы Крыма эскадрилью штурмовиков

Под предлогом военных учений Россия продолжает усиливать свое военное присутствие как у границ Украины, так и в аннексированном Крыму. Так, сегодня поступило сообщение о перебазировании на территорию Крыма эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3 из Ставрополья.
Отмечается, что экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированные на Ставрополье, были перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. Кроме того, эскадрильи Су-25СМ3 объединения ВВС ПВО с военного аэродрома в Крыму были перебазированы на полигон Ашулук в Астраханскую область РФ.
Также планируется, что летчики двух объединений выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов в акватории Черного моря.
Накануне также сообщалось, что РФ перебросила подразделения 58 армии на учения в Крым.
Тем временем в России заявили, что их учения "скромнее, чем у ВСУ", и не отличаются от маневров предыдущих лет.
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