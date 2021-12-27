РФ перебазировала на оперативные аэродромы Крыма эскадрилью штурмовиков

08:46 17 Апрель Киев, Украина

Под предлогом военных учений Россия продолжает усиливать свое военное присутствие как у границ Украины, так и в аннексированном Крыму. Так, сегодня поступило сообщение о перебазировании на территорию Крыма эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3 из Ставрополья.

Отмечается, что экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированные на Ставрополье, были перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. Кроме того, эскадрильи Су-25СМ3 объединения ВВС ПВО с военного аэродрома в Крыму были перебазированы на полигон Ашулук в Астраханскую область РФ.

"Во время летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометания по морским целям", - говорится в сообщении.

Также планируется, что летчики двух объединений выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов в акватории Черного моря.

Накануне также сообщалось, что РФ перебросила подразделения 58 армии на учения в Крым.

Тем временем в России заявили, что их учения "скромнее, чем у ВСУ", и не отличаются от маневров предыдущих лет.