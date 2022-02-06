Реакция Путина на арест Медведчука
12:00 15 Май Киев, Украина
Кремль негативно отреагировал на домашний арест Медведчука. По мнению Владимира Путина такой поступок со стороны украинцев – крайне неправильный. В свою очередь в Украине также отреагировали на слова президента Российской Федерации.
«То есть это решение политическое и избирательное, направленное только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией. Это вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...» - сказал Путин.
В "Слуге народа" его слова расценили как вмешательство во внутренние дела Украины. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко. Реакцию Путина она назвала "очень недружелюбным заявлением".
"Думаю, что иностранные политики, а президент России является иностранным политиком, не имеют права давить на украинскую власть и вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить россиянам, что над ними нависают санкции, и о том, что эти санкции могут быть усилены. По крайней мере, мы слышали такие заявления от европейских наших друзей и коллег, от американцев, которые не исключают, в том числе возможность наложить или возобновить санкции по "Северному потоку-2", - сказала Янченко.
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