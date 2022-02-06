Реакция Путина на арест Медведчука

Кремль негативно отреагировал на домашний арест Медведчука. По мнению Владимира Путина такой поступок со стороны украинцев – крайне неправильный. В свою очередь в Украине также отреагировали на слова президента Российской Федерации.

«То есть это решение политическое и избирательное, направленное только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией. Это вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...» - сказал Путин.

В "Слуге народа" его слова расценили как вмешательство во внутренние дела Украины. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко. Реакцию Путина она назвала "очень недружелюбным заявлением".