Развитие внешней экономики: МИД назвал три приоритетные задачи на следующие 10 лет

11:10 17 декабря Киев, Украина

В Киеве прошел партнерский вечер в рамках международного экономического форума «Мир после пандемии. Новые возможности для Украины », в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, 17 декабря.

Дмитрий Кулеба назвал три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет. По словам Кулебы, первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, которое предполагает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичных продуктов.

"Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством", - заявил министр.

Кулеба назвал своей приоритетной задачей прикладывание усилий для развития культуры поддержки высокотехнологичного украинского бизнеса, помощи выхода украинским компаниям на иностранные рынки.



Вторым приоритетным заданием Кулеба назвал обеспечения безопасности Украины: "Когда инвесторы учитывают различные факторы, безопасность является одним из наиболее важных для принятия решения об инвестициях. Поэтому я работаю над безопасностью страны. Думаю, в ближайшие 10 лет этот вопрос, к сожалению, будет крайне важным".





Третьей задачей министр назвал построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики: "Миллионы украинцев, которые в разное время выехали и которых мы называем "зарубежными украинцами" должны оставаться неотъемлемой частью Украины, украинского народа. В диаспоре спрятан огромный экономический потенциал, и я имею в виду отнюдь не перерасчет заработанного за рубежом семьям или в поддержку Украины, а построение синергии для экономического развития".

В пресс-службе министерства отметили, что, по словам Кулебы, за кризисный 2020г. удалось перенастроить дипломатическую систему на предметную практическую помощь украинскому бизнесу за рубежом. Ведь закрепление украинских экспортеров на существующих и выход на новые иностранные рынки стимулирует развитие украинской экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Падение мировой торговли и расторжения устоявшихся цепей поставки товаров в 2020 году привело к тому, что некоторые страны стали более открытыми и гибкими в своей торговой политике. Украинские дипломаты смогли воспользоваться этими возможностями для помощи украинскому бизнесу для получения новых сертификатов и разрешений для украинских экспортеров на ряде иностранных рынков, - заявил министр.

Также он отметил, что массового перемещения производств с Азии в Европу, которого эксперты ожидали с начала пандемии, не произошло.