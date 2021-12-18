10:37 17 Март Киев, Украина

Офис директора Нацразведки США опубликовал отчет, к котором Российскую Федерацию уличили во вмешательстве в президентские выборы-2020.

отчете говорится, что президент РФ контролировал деятельность украинского депутата Андрея Деркача, который помогал людям Трампа с информацией, дискредитирующей Байдена.



Президент России Владимир Путин знал и мог руководить усилиями РФ по манипулированию президентской кампанией в США в 2020 году в пользу бывшего президента Дональда Трампа. По данным американской разведки, для этих манипуляций использовались вводящие в заблуждение или необоснованные обвинения против кандидата Джо Байдена.





Такую оценку Управление директора национальной разведки дало в 15-страничном отчете о вмешательстве в выборы. В нем говорится, что сторонники и союзники Трампа играли на руку Москве, усиливая обвинения в адрес Байдена со стороны связанных с Россией украинских политических деятелей в преддверии выборов 3 ноября.

В отчете говорится, что Путин контролировал деятельность Андрея Деркача, украинского депутата, якобы имеющего связи с российской разведкой.

"По нашим оценкам, российские лидеры предпочли, чтобы бывший президент Трамп переизбрался, несмотря на то, что они воспринимали некоторые действия его администрации как антироссийские", — говорится в сообщении.

В разведке США считают, что Деркач, а также представитель российской разведки Константин Килимник встречались с людьми, имевшими отношение к Трампу, и предоставляли им материалы для проведения расследования, которое позволило бы обвинить Байдена в коррупции, а Деркач выпустил четыре аудиозаписи с участием кандидата в президенты.



Это относится к разговорам, которые правые деятели в США привели в качестве доказательства того, что Байден пытался защитить своего сына Хантера от расследования в Украине.



Килимник был соратником Пола Манафорта, который возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году.



В отчете также говорится, что агенты РФ пытались обмануть сотрудников украинской энергетической компании Burisma, вероятно, в попытке собрать информацию, касающуюся семьи президента Байдена. Сын Джо Байдена – Хантер Байден – входил в совет директоров Burisma.



В числе других попыток повлиять на избирателей – разносторонняя скрытая кампания влияния Ирана, направленная на то, чтобы подорвать поддержку Трампа. Глава Белого дома вывел США из международной ядерной сделки с Ираном и ввел новые санкции.

Повлиять на выборы якобы пытались также Куба, Венесуэла и ливанская боевая группировка "Хезболла", но в целом эти попытки были меньшего масштаба, чем те, которые проводились Россией и Ираном.

На основании доклада американской разведки о вмешательстве других стран в президентские выборы 2020 года будут введены санкции. Об этом говорится в самом документе.

"Министр финансов по согласованию с госсекретарем, министром юстиции - генеральным прокурором и министром внутренней безопасности введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США", - указано в докладе.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что упомянутые ограничения будут введены, когда завершится расследование.