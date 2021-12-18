Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в выборы-2020

Офис директора Нацразведки США опубликовал отчет, к котором Российскую Федерацию уличили во вмешательстве в президентские выборы-2020.
В отчете говорится, что президент РФ контролировал деятельность украинского депутата Андрея Деркача, который помогал людям Трампа с информацией, дискредитирующей Байдена.
Президент России Владимир Путин знал и мог руководить усилиями РФ по манипулированию президентской кампанией в США в 2020 году в пользу бывшего президента Дональда Трампа. По данным американской разведки, для этих манипуляций использовались вводящие в заблуждение или необоснованные обвинения против кандидата Джо Байдена.
Такую оценку Управление директора национальной разведки дало в 15-страничном отчете о вмешательстве в выборы. В нем говорится, что сторонники и союзники Трампа играли на руку Москве, усиливая обвинения в адрес Байдена со стороны связанных с Россией украинских политических деятелей в преддверии выборов 3 ноября.
В отчете говорится, что Путин контролировал деятельность Андрея Деркача, украинского депутата, якобы имеющего связи с российской разведкой.
В разведке США считают, что Деркач, а также представитель российской разведки Константин Килимник встречались с людьми, имевшими отношение к Трампу, и предоставляли им материалы для проведения расследования, которое позволило бы обвинить Байдена в коррупции, а Деркач выпустил четыре аудиозаписи с участием кандидата в президенты.
Это относится к разговорам, которые правые деятели в США привели в качестве доказательства того, что Байден пытался защитить своего сына Хантера от расследования в Украине.
Килимник был соратником Пола Манафорта, который возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году.
В отчете также говорится, что агенты РФ пытались обмануть сотрудников украинской энергетической компании Burisma, вероятно, в попытке собрать информацию, касающуюся семьи президента Байдена. Сын Джо Байдена – Хантер Байден – входил в совет директоров Burisma.
В числе других попыток повлиять на избирателей – разносторонняя скрытая кампания влияния Ирана, направленная на то, чтобы подорвать поддержку Трампа. Глава Белого дома вывел США из международной ядерной сделки с Ираном и ввел новые санкции.
Повлиять на выборы якобы пытались также Куба, Венесуэла и ливанская боевая группировка "Хезболла", но в целом эти попытки были меньшего масштаба, чем те, которые проводились Россией и Ираном.
На основании доклада американской разведки о вмешательстве других стран в президентские выборы 2020 года будут введены санкции. Об этом говорится в самом документе.
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что упомянутые ограничения будут введены, когда завершится расследование.
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