Разумков сомневается в легитимности местных выборов

Глава Верховной Рады Дмитрия Разумков заявил, что легитимность местных выборов в Украине окажется под угрозой, если ВРУ примет изменения в постановление о местных выборах.
По его словам, Рада должна объявить про местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты голосования. Решение по текущим выборам было принято за 93 дня.
Кроме того, спикер подчеркнул, что упомянутое постановление не связано с Минскими соглашениями.
Таким образом, по мнению Разумкова, по ряду причин на сегодня невозможно провести выборы на отдельных территориях Донбасса.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах в Донецкой и Луганской областях является необходимым условием для продолжения переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.
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