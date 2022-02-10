Разумков сомневается в легитимности местных выборов

Глава Верховной Рады Дмитрия Разумков заявил, что легитимность местных выборов в Украине окажется под угрозой, если ВРУ примет изменения в постановление о местных выборах.

По его словам, Рада должна объявить про местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты голосования. Решение по текущим выборам было принято за 93 дня.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, не в конкретной взятой области, а просто в государстве, потому что это будет противоречить другому законодательству", - отметил Разумков.

Кроме того, спикер подчеркнул, что упомянутое постановление не связано с Минскими соглашениями.

"Выборы, согласно Минским соглашениям, - это девятый пункт. Я не уверен, что сегодня можно говорить о том, что в полном объеме выполнены восемь предыдущих. Поэтому сейчас говорить о том, что постановление кому-то в чем-то мешает, я думаю, не совсем, мягко говоря, корректно", - напомнил он.

Таким образом, по мнению Разумкова, по ряду причин на сегодня невозможно провести выборы на отдельных территориях Донбасса.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах в Донецкой и Луганской областях является необходимым условием для продолжения переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.