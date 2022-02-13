Разумков призвал Азербайджан и Армению к переговорам по Нагорному Карабаху

Сегодня, 28 сентября, в Верховной Раде Украины состоялось заседание согласительного совета, на котором был обсужден вопрос, связанный с начатыми военными действиями в Нагорном Карабахе. Выступая на заседании совета, спикер парламента Украины Дмитрий Разумков призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров для того, чтобы не допустить новых жертв из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

"Сегодня непростые времена для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум для того, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить жизнь и мирного населения, и граждан двух государств", – заявил Разумков во время согласительного совета.

Он выразил надежду, что именно таким путем пойдет развитие событий в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.

Многие зарубежные страны, в том числе Украина, и международные организации призвали к прекращению конфликта.