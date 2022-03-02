Расследование авиакатастрофы Ан-26: выявлены грубые нарушения 

После расшифровки "черных ящиков" самолета Ан-26, комиссия по расследованию авиакатастрофы установила, что кроме технической причины нештатной работы левого двигателя, были допущены грубые нарушения в исполнении и организации полетов.
Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.
Так, Уруский накануне посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы - авиационной, летной и технической.
"На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлено трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов", - написал Уруский.
Также он добавил, что "установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента)". "Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - сообщил Уруский.
"Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", - отметил председатель правительственной комиссии.
По его словам, в настоящее время правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.
"Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 года ожидается начать процесс выплат компенсаций семьям погибших", - отметил Уруский.
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