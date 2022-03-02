Расследование авиакатастрофы Ан-26: выявлены грубые нарушения 

16:41 07 Октябрь Киев, Украина

После расшифровки "черных ящиков" самолета Ан-26, комиссия по расследованию авиакатастрофы установила, что кроме технической причины нештатной работы левого двигателя, были допущены грубые нарушения в исполнении и организации полетов.

Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.



Так, Уруский накануне посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы - авиационной, летной и технической.

"На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлено трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов", - написал Уруский.

Также он добавил, что "установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента)". "Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - сообщил Уруский.

"Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", - отметил председатель правительственной комиссии.

По его словам, в настоящее время правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.