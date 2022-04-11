Раскрыта преступная схема в департаменте Киевской администрации. Цена вопроса 4 млн грн

13:13 18 ноября Киев, Украина

В разворовывании государственных средств на суму 4 млн. грн. предъявлены подозрения руководительнице коммунального учреждения одного из департаментов Киевской городской государственной администрации.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.



По данным следствия, организовала "схему" по разворовыванию средств руководитель коммунального учреждения одного из департаментов Киевской городской государственной администрации. Для этого она привлекла своего заместителя и физических лиц-предпринимателей. Те, в свою очередь, для участия в публичных закупках по организации и проведению культурно-массовых мероприятий привлекали подконтрольные им фирмы с признаками фиктивности.



В соответствии с договорами средства выделялись на аренду оборудования и помещений, где якобы проводились мероприятия. При выполнении этих услуг в течение 2018-2019 годов на счета обществ были перечислено более 4 млн гривен. В дальнейшем деньги были распределены между всеми участниками "схемы".