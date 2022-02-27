Ракета Falcon 9 не взлетела из-за технических неполадок

11:53 03 Октябрь Киев, Украина

Очередной запуск ракеты не осуществился из-за технических неполадок. Старт отменили за две секунды до времени взлета. В подробностях разбирались журналисты myc.news.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, который планировался в субботу утром, отменен за две секунды до старта, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был отменен по техническим причинам. Его планировалось осуществить 2 октября в 21:43 по американскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

В случае устранения технических проблем следующая попытка запуска может быть сделана через сутки.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемом орбитальном группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS во всем мире. Стоимость одного аппарата оценивается в $ 577 млн.