Раду срочно собирают на внеочередное заседание

09:15 13 Июль Киев, Украина

Народные депутаты сегодня собираются на внеочередное заседание парламента. Они, в частности, проголосуют за включение в повестку дня и принятия решения по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

А также нардепы рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады по совершенствованию электронной формы документооборота, относительно социальной защиты населения в период карантина.

В Раде примут решение о включении в повестку дня изменения в закон "О рынке электрической энергии".