Рада упростила растаможку евроблях и снизила штрафы

07:33 16 Апрель Киев, Украина

Верховная Рада приняла закон о растаможке авто с иностранной регистрацией и снизила штрафы за нерастаможенные евробляхи.

Об этом сообщает сайт парламента.



Под упрощенную растаможку попадают транспортные средства, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2020 года, и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.



Ко второму чтению закона установили ограничения на упрощенное растаможивание транспортных средств, с года выпуска которых прошло более пяти лет.



Так, по этой процедуре нельзя растаможить транспортные средства, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы, мопеды и велосипеды), на которые ранее распространялись положения этого документа.



Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее Евро2 и не происходить из страны-агрессора.



Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления в силу растамаживать



Здесь ставка базовая - ставка налога в евро за одно транспортное средство, которое определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления машины, до года определения ставки налога. Vе - ставка налога в евро за одну штуку транспортного средства.



Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в кубических сантиметрах на коэффициент, который составляет: Под упрощенную растаможку попадают транспортные средства, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2020 года, и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.Ко второму чтению закона установили ограничения на упрощенное растаможивание транспортных средств, с года выпуска которых прошло более пяти лет.Так, по этой процедуре нельзя растаможить транспортные средства, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы, мопеды и велосипеды), на которые ранее распространялись положения этого документа.Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее Евро2 и не происходить из страны-агрессора.Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления в силу растамаживать автомобили по такой формуле: Ставка = ставка базовая + Vе + FеЗдесь ставка базовая - ставка налога в евро за одно транспортное средство, которое определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления машины, до года определения ставки налога. Vе - ставка налога в евро за одну штуку транспортного средства.Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в кубических сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Кроме того, в этой формуле Fе - ставка налога в евро за одну единицу транспортного средства.

Она составляет для транспортных средств:

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом - 0,0 евро;

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) - 100 евро;

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) - 0,0 евро.

Также согласно нового закона участник боевых действий может растаможить евробляху по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил со дня вступления в силу закона.



Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а вводится в действие через один месяц со дня вступления в силу.



Также депутаты существенно снизили штрафы за нерастаможенные "евробляхи".



Документом вносятся изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.



Автомобили должны быть личного пользования, которые были в использовании и с года выпуска которых прошло более пяти лет, и которые классифицируются по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.



Льготное таможенное оформление не распространяется на: