Рада создала ВСК по расследованию антиукраинской деятельности

Рада поддержала создание Временной следственной комиссии (ВСК), которая займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти и других лиц, способствовавших нарушению суверенитета и территориальной целостности и представлявших угрозу нацинтересам и безопасности Украины.
За постановление №5243, инициированное председателем фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией, проголосовали 252 народных депутата.
Постановлением определено, что количественный состав ВСК составляет одиннадцать народных депутатов.
Председателем комиссии стала народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, ее заместителем - представитель фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.
В состав комиссии также включены народные депутаты Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш, Елена Хоменко (все - члены фракции партии "Слуга народа"), Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За будущее" ), Николай Люшняк (группа "Доверие").
Постановлением также определен срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования.
Отчет комиссии о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.
В состав комиссии также включены народные депутаты Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш, Елена Хоменко (все - члены фракции партии "Слуга народа"), Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За будущее" ), Николай Люшняк (группа "Доверие").
Постановлением также определен срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования.
Отчет комиссии о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.
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