Рада создала ВСК по расследованию антиукраинской деятельности

15:29 19 Май Киев, Украина

Рада поддержала создание Временной следственной комиссии (ВСК) , которая займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти и других лиц, способствовавших нарушению суверенитета и территориальной целостности и представлявших угрозу нацинтересам и безопасности Украины.

За постановление №5243, инициированное председателем фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией, проголосовали 252 народных депутата.

"Главной задачей Временной следственной комиссии является изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору помощи в противоправной деятельности против Украины, а также выявление и предотвращение угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины", - говорится в пояснительной записке.

Постановлением определено, что количественный состав ВСК составляет одиннадцать народных депутатов.

Председателем комиссии стала народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, ее заместителем - представитель фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.



В состав комиссии также включены народные депутаты Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш, Елена Хоменко (все - члены фракции партии "Слуга народа"), Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За будущее" ), Николай Люшняк (группа "Доверие").



Постановлением также определен срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования.



Отчет комиссии о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.