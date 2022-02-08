Рада проведет внеочередное заседание ради увольнения министров

В течение недели ВРУ соберется на внеочередное заседание как минимум один раз. Поводом послужили заявления на увольнение от министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.
Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 17 мая.
Он также сообщил, что Слуга народа планирует созвать внеочередное заседание в пятницу.
"Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16.00, как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", - отметил Разумков.
Он отметил, что перед увольнением министры должны будут отчитаться о своей работе.
"Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16.00, как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", - отметил Разумков.
Он отметил, что перед увольнением министры должны будут отчитаться о своей работе.
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