Рада официально запретила продажу лекарств детям до 14 лет

Верховная Рада приняла закон, запрещающий продажу медицинских препаратов детям младше 14 лет, нарушителям закона грозит штраф до 23,8 тысяч гривен.
Закон 5122 "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям до 14 лет поддержал 341 народный депутат на заседании в четверг, 15 июля.
В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст. В случае отказа покупателя предоставить документ отпуск лекарственных средств этому покупателю запрещается.
При этом за продажу лекарств малолетним лицам, а также их доставку предлагают наказывать штрафом в размере от 6800 до 13 600 грн. Повторные деяния будут наказывать штрафом от 13 600 до 23 800 грн.
Штрафовать будут человека, который непосредственно осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии