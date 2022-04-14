Рада официально запретила продажу лекарств детям до 14 лет

15:18 15 июля Киев, Украина

Верховная Рада приняла закон, запрещающий продажу медицинских препаратов детям младше 14 лет, нарушителям закона грозит штраф до 23,8 тысяч гривен.



Закон 5122 "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О Закон 5122 "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям до 14 лет поддержал 341 народный депутат на заседании в четверг, 15 июля.



В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст. В случае отказа покупателя предоставить документ отпуск лекарственных средств этому покупателю запрещается.



При этом за продажу лекарств малолетним лицам, а также их доставку предлагают наказывать штрафом в размере от 6800 до 13 600 грн. Повторные деяния будут наказывать штрафом от 13 600 до 23 800 грн.



Штрафовать будут человека, который непосредственно осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами.



