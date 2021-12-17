Рада одобрила поправки в Избирательный кодекс

10:50 17 Июль Киев, Украина

Верховной радой со значительным перевесом голосов приняты поправки в Избирательный кодекс Украины. Кроме увеличения размера штрафов за подкуп избирателей и агитацию с нарушением законодательства, поправки предусматривают возможность удаленного голосования.

Согласно данным, указанным на сайте ВР, 308 из 387 нардепов, которые 16 июля присутствовали в зале Верховной Рады, поддержали принятие законопроекта №3485 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании избирательного законодательства.

В пояснительной записке к законопроекту написано, что его принятие поспособствует обеспечению целостного законодательного регулирования подготовки и проведения выборов для лучшей реализации избирательных прав жителей Украины, стабильности избирательного законодательства и дальнейшего утверждения демократического режима в стране.

Согласно принятому парламентом законопроекту, Центральной избирательной комиссии разрешено внедрение и использование программных и технических средств для проведения машинного (электронного) голосования и подсчета голосов.

А также проект закона увеличивает штрафы за незаконную агитацию и подкуп избирателей. Так, за агитацию в не установленное законом время и в неположенном месте будут накладывать штраф в размере 100-200 необлагаемых минимальных доходов граждан (1700-3400 грн.), на должностных лиц — 200-300 (3400-5100 грн.).

Предоставление избирателям денег, услуг, льгот (подкуп) будет штрафоваться на сумму 200-300 необлагаемых минимальных доходов граждан (3400-5100 грн.), а публичная демонстрация избирателем результатов своего голосования — на 100-300 (1700-5100 грн.).

Напомним, ранее Верховная Рада утвердила дату новых местных выборов в Украине – 25 октября 2020 года.