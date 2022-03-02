Работающим пенсионерам учтут новый стаж и пересчитают пенсии

Работающим пенсионерам с 1 июня автоматически будет осуществлен перерасчет пенсий. Доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.
Об этом рассказала начальник ГУ Пенсионного Фонда в Киеве Лариса Дзядевич.
При этом для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.
Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по следующей формуле: средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).
Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.
На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.
Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по следующей формуле: средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).
Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.
На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.
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