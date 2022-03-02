Работающим пенсионерам учтут новый стаж и пересчитают пенсии

10:43 01 Июнь Киев, Украина

Работающим пенсионерам с 1 июня автоматически будет осуществлен перерасчет пенсий. Доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.



Об этом рассказала начальник ГУ Пенсионного Фонда в Киеве Лариса Дзядевич.

"Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработал 24 месяца или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - объяснила она.

При этом для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.



Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по следующей формуле: средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.



Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).



Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.



На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.