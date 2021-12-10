Пять основных запретов на время карантина подтверждены Законом

Правительством Украины определены пять основных запретов, которые должны соблюдаться в стране в течение всего периода действия карантина. Эти правила оговорены в постановлении Кабмина от 22 июля этого года № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

Согласно п.10. данного постановления, на территории Украины на период действия карантина запрещается:

находиться без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот в общественных зданиях и сооружениях, а также общественном транспорте

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации

иностранцам и лицам без гражданства пересекать государственную границу без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине

пересекать КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине, начиная с августа, будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.