Пять областей Украины не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина

Уровень госпитализаций с коронавирусом на сегодняшний день превышен в 5 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в Донецкой (53,5%), Ивано-Франковской (52,8%), Ривненской (106,3%), Тернопольской (160,0%) и Черкасской (70,0%) областях.
Кроме того, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования и составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии