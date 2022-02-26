Пять изменений в закон «О предотвращении коррупции» от президента

11:52 29 Май Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 29 мая, пресс-служба Офиса президента, Владимир Зеленский, в свете пожелания госсекретаря США Энтони Блинкена, предпринял меры по усилению борьбы с фактами коррупции в стране. Президент направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон О предотвращении коррупции.

Так, президент настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования. Он предлагает такие изменения в закон:

четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

восстановить тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

уточнить положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО.

ввести обязательное декларирование операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

восстановить обязательную полную проверку деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника главы Верховной Рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Киеве, где встретился с руководством страны. По его словам, коррупция разъедает демократию Украины.

Вскоре после этого почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу заявил, что Украина получила от США "месседж жесткой любви", который гарантирует поддержку американских властей, но требует реформ по борьбе с коррупцией.