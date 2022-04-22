ПВО отчитались о достижениях за минувшие сутки: уничтожено 15 воздушных целей

Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. 9 из них – беспилотники "Орлан-10".
🔹Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили 6 таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и 1 БПЛА - на счету ЗРВ Воздушных Сил.
🔹 Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета - Су-34 и Су-35.
🔹Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.
🔹 Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.
🔹К демилитаризации росавиации присоединилась Нацгвардия, сообщающая об убытии "Аллигатора" – вертолет Ка-52.
Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей:
🔹Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили 6 таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и 1 БПЛА - на счету ЗРВ Воздушных Сил.
🔹 Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета - Су-34 и Су-35.
🔹Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.
🔹 Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.
🔹К демилитаризации росавиации присоединилась Нацгвардия, сообщающая об убытии "Аллигатора" – вертолет Ка-52.
Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей:
🔹3 самолеты (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
🔹3 вертолеты (два Ми-8 и один Ка-52);
🔹 9 БПЛА ОТР ("Орлан-10").
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