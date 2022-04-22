ПВО отчитались о достижениях за минувшие сутки: уничтожено 15 воздушных целей

08:02 22 апреля Киев, Украина





🔹Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили 6 таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и 1 БПЛА - на счету ЗРВ Воздушных Сил.



🔹 Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета - Су-34 и Су-35.



🔹Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.



🔹 Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.



🔹К демилитаризации росавиации присоединилась Нацгвардия, сообщающая об убытии "Аллигатора" – вертолет Ка-52.



Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО , ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. 9 из них – беспилотники "Орлан-10".🔹Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили 6 таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и 1 БПЛА - на счету ЗРВ Воздушных Сил.🔹 Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета - Су-34 и Су-35.🔹Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.🔹 Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.🔹К демилитаризации росавиации присоединилась Нацгвардия, сообщающая об убытии "Аллигатора" – вертолет Ка-52.



🔹3 самолеты (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

🔹3 вертолеты (два Ми-8 и один Ка-52);

🔹 9 БПЛА ОТР ("Орлан-10").