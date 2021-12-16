Путин заставил Лукашенко вернуть боевиков ЧВК Вагнера

Президент РФ Владимир Владимирович Путин не намерен ослаблять свою власть над Беларусией. После провала операции с ЧВК Вагнера, Кремль и не подумал приносить свои извинения. Со стороны кремлевских СМИ посыпались оправдания в адрес «заблудившихся туристов» в камуфляжной форме. Ну а после выступления Александра Лукашенко с обещанием трудностей «до Владивостока», Путин перешел к привычным ГБ-шным приемам запугивания и угроз.

Так, в пятницу, 7 августа, Путин вызвал Лукашенко на телефонный разговор. Можно догадаться, что разговор имел очень жесткий характер. Неудачников-вагнеровцев хозяин Кремля вернет, а во всем обвинит некую третью сторону.

"С Путиным договорились разобраться по боевикам", - сказал Лукашенко, допустив, что эту ситуацию "может быть, третья страна спровоцировала".

Здесь проступает намек (читай - указ) российского лидера на украинский след. Не поэтому ли так срочно выдворили наших журналистов из братской страны?

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - сказал президент Беларуси.

Под выражением «устроить пожар в центре Минска» явно звучит угроза военного вторжения со стороны РФ.

Лукашенко также сообщил, что Путин передал ему письмо, в котором излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие.

Агрессивный прессинг Москвы вынудил белорусского лидера заявить, что "никакие Вагнеры" не повлияют на отношения Беларуси и России. Поистине, худой мир лучше войны.

"С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", - сказал в итоге Лукашенко.

По его словам, во время телефонного разговора Путин сказал ему, что "мы в одной лодке". И это многое объясняет в поведении президента Беларуси. Куда же деваться с этой «подводной лодки». Ведь безжалостный хозяин «всея Руси» никого не щадит на своем пути к цели (вспомним «Курск»).

Ранее Лукашенко говорил, что Минск выдаст бойцов ЧВК Вагнер Украине при условии, что Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.